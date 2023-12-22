Корабли ТОФ провели учения по борьбе с безэкипажными катерами в заливе Петра Великого

Экипажи "Совершенный", "Громкий" и "Резкий" были задействованы в маневрах.

Корабли Тихоокеанского флота России провели тренировки по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками условного противника в заливе Петра Великого. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ТОФ. Известно, что в мероприятии военнослужащие задействовали свыше 15 кораблей и катеров. Отечественные моряки выполнили комплекс учебно-боевых упражнений по обнаружению, идентификации и поражению целей, имитирующих малоразмерные надводные и воздушные объекты. Дополнительно бойцы отработали алгоритм действий по целераспределению, а затем успешно уничтожили мишени.

Личный состав в ходе практических действий применил крупнокалиберные пулеметы Корд и ДШК, а также штатные зенитные артиллерийские комплексы АК-630 и АК-630М. пресс-служба ТОФ РФ

Известно, что в маневрах участвовали корветы "Совершенный", "Громкий" и "Резкий", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, базовые тральщики и ракетные катера. Привлекались силы Пограничного УФСБ по Приморскому краю.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ка-52М.

Фото и видео: Минобороны России