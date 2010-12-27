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Пять мостов разведут днем 28 июля из-за репетиции парада ко Дню ВМФ
Сегодня, 12:42
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Asyaromanenkova
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Пять мостов разведут днем 28 июля из-за репетиции парада ко Дню ВМФ

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Репетиция парада ко Дню Военно-морского флота грозит огромными пробками в центре Северной столицы: днем разведут пять мостов.

Неприятный сюрприз ждет автомобилистов на следующей неделе. В пятницу, 28 июля, с утра до обеда разведут сразу пять мостов в центре Петербурга. Как сообщает "Фонтанка", причиной таких радикальных мер станет репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ.

Разумеется, такое перекрытие движения не может не отразиться на городском трафике. Скорее всего, центр встанет в пробках из-за невозможности проехать по привычным маршрутам.

Ранее сегодня Piter.tv передавал. что боевые корабли направляются в Петербург для участия в параде. В праздничном мероприятии примут участие атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и подводный ракетоносец "Дмитрий Донской".

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Теги: военно-морской парад спб , новости петербурга , новости питера , новости спб , репетиция парада
Категории: Новости СПб

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