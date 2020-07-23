Первая репетиция парада Победы на Дворцовой площади. Видео

В Петербурге в 19 апреля прошла первая полноценная репетиция парада Победы на Дворцовой площади. Как это было – смотрите в видео Piter.TV.

В репетиции парада к честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 4 тысяч военнослужащих Западного военного округа. Репетиция прошла 19 апреля с 16 до 18 часов на Дворцовой площади.

Военнослужащие в составе парадных расчетов отработали сценарий проведения парада, строевые приемы с оружием и торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

В тренировке также приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона.

Отметим, что тренировки продолжатся до конца апреля. Генеральная репетиция состоится в Петербурге состоится 7 мая.

14 апреля, под Петербургом состоялась первая сводная репетиция Парада Победы с участием пеших парадных расчетов ЗВО и боевой авиации.

Видео, фото: Piter.TV