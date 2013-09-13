В ней приняли участие пешие парадные расчеты ЗВО и боевая авиация.

В среду, 14 апреля, в Петербурге состоялась первая сводная репетиция Парада Победы с участием пеших парадных расчетов ЗВО и боевой авиации.

В воздух поднялись вертолеты Ми-8, Ми-28, крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, а также истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В это же время на земле более 4 тысяч военнослужащих Западного военного округа отрабатывали строевые приемы с оружием и торжественный марш под сопровождение военного оркестра. В репетиции также приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона. Репетировать сценарий Парада Победы будут до конца апреля.

Ранее мы писали, что на Парад Победы в Петербурге допустят только с отрицательным тестом на коронавирус.

Видео: пресс-служба ЗВО