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Боевые корабли направляются в Петербург для участия в параде

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В Северную столицу плывут атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и подводный ракетоносец "Дмитрий Донской". Судна примут участие в военно-морском параде.

Два военных корабля начали переход с севера в Кронштадт, сообщают в Минобороне. Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и подводный ракетоносец "Дмитрий Донской" примут участие в военно-морском параде в конце июля. Об этом источник в оборонном ведомстве рассказал "Ленте.ру".

30 июля пройдет большой парад в честь дня Военно-морского флота. Крейсер "Петр Великий" построили на Балтийском заводе в Петербурге в 1986-1996 годах. "Дмитрий Донской" - это единственная оставшаяся в строю субмарина проекта 941. Это самый большой подводный крейсер в мире. Кстати, судно впервые прибудет в Кронштадт.

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Категории: Картина дня Новости СПб

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