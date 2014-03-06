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Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади

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По центру Москвы прошли 37 парадных расчетов.

Минобороны России опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади. Накануне на территории состоялась вторая репетиция, в которой приняли участие колонные с боевой техникой и пешие расчеты. 

На Красной площади состоялась ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

пресс-служба Минобороны РФ

На кадрах показано, как военнослужащие маршируют. Парадные расчеты сопровождаются военной техникой. Она движется механизированной колонной. Во время тренировки было задействовано порядка 37 парадных расчетов, в которых находятся более 12 тысяч военнослужащих.

В Петербурге Бессмертный полк передаст Знамя победы участникам морского парада.

Видео: Минобороны России

Теги: 9 мая, день победы, красная площадь, минобороны, москва, репетиция парада
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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