Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади

По центру Москвы прошли 37 парадных расчетов.

Минобороны России опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади. Накануне на территории состоялась вторая репетиция, в которой приняли участие колонные с боевой техникой и пешие расчеты.

На Красной площади состоялась ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. пресс-служба Минобороны РФ

На кадрах показано, как военнослужащие маршируют. Парадные расчеты сопровождаются военной техникой. Она движется механизированной колонной. Во время тренировки было задействовано порядка 37 парадных расчетов, в которых находятся более 12 тысяч военнослужащих.

В Петербурге Бессмертный полк передаст Знамя победы участникам морского парада.

Видео: Минобороны России