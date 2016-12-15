Гниющий труп пожилой петербурженки нашли в Невском районе

В Северной столицы экстренные службы выломали дверь квартиры и обнаружили за ней останки погибшей хозяйки. Труп сразу же направили в морг для дальнейшего обследования.

В минувший понедельник, 3 июля, в Невском районе Петербурга нашли бездыханное тело пенсионерки. Инцидент произошел около половины первого дня в доме на Бельшева.

По предварительным данным, сотрудники экстренных служб приехали на квартиру к пожилой петербурженки. Выломав дверь, они сначала почувствовали в помещении удушливый запах, а после и вовсе обнаружили гниющий труп.

Осмотрев бездыханное тело, специалисты насильственных следов смерти не нашли.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. Останки уже направлены в морг для дальнейшего изучение. Известно, что погибшая была одинока.

Ранее Piter.TV сообщал, что на газоне у дома на Трамвайном нашли труп.

