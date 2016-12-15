На газоне у дома на Трамвайном нашли труп

Загадочное ЧП произошло в Петербурге во вторник, 4 июля. Рядом с домом 21/3 на Трамвайном проспекте нашли труп человека. Подробностей гибели незнакомца пока нет. Не исключаются пока никакие версии. Возможно, погибший выпал из окна многоэтажки.
Рядом с местом трагедии уже стоит машина полиции, собрались люди. Тело накрыли простыней. Обстоятельства случившегося выясняются.
К сожалению, это не первая новость о теле, найденном на улице за сегодня. Ранее Piter.tv сообщал, что на улице города обнаружили труп мужчины. Кроме того, на Софийской зверски избили мужчину.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург