На газоне у дома на Трамвайном нашли труп

Очевидцы сообщают, что около дома на Трамвайном проспекте нашли труп. Рядом с местом ЧП дежурит полиция.

Загадочное ЧП произошло в Петербурге во вторник, 4 июля. Рядом с домом 21/3 на Трамвайном проспекте нашли труп человека. Подробностей гибели незнакомца пока нет. Не исключаются пока никакие версии. Возможно, погибший выпал из окна многоэтажки.

Рядом с местом трагедии уже стоит машина полиции, собрались люди. Тело накрыли простыней. Обстоятельства случившегося выясняются.

К сожалению, это не первая новость о теле, найденном на улице за сегодня. Ранее Piter.tv сообщал, что на улице города обнаружили труп мужчины. Кроме того, на Софийской зверски избили мужчину.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург