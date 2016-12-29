Семейные посиделки обернулись двумя смертями

В Луге мужчина застрелил сожительницу. Позже его труп нашли повешенным в собственном сарае.

Накануне, 19 января, в частном доме на ул. Свободы в Луге нашли бездыханное тело 59-летней женщины с огнестрельным ранением. Рядом с погибшей обнаружили ружье. В сарае рядом с домом нашли еще один труп 60-летнего мужчины.

Предположительно, сожители выпивали вместе со своей знакомой 18 января около семи вечера. Затем между любовниками вспыхнул скандал. Мужчина схватил ружье и выстрелил в грудь своей жене, после чего покинул дом. Знакомая быстрее сбежала из злосчастного дома.

В данный момент выясняют детали трагедии. На месте происшествия работают следователи. Проводится опрос свидетелей. Также уже изъят ряд улик. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Почему семейные посиделки закончились трагедией с двумя погибшими, предстоит выяснить следователям.

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