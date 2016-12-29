Мужчина в подмосковном ресторане застрелил обидчика

В Одинцово между посетителями заведения "Сытый лось" разгорелся конфликт. Один из участников получил огнестрельное ранение.

На днях, 15 января, в одном из ресторанов Подмосковья клиенты чуть не убили друг друга. Между посетителями заведения разгорелся скандал. Один из участников конфликта решил взять дело в свои руки. Он достал травмат и начал стрелять. В итоге разбушевавшийся мужчина ранил, судя по всему, своего обидчика. Потерпевший еще несколько минут участвовал в драке, а затем упал на диван. Тем временем, нарушитель сбежал с места происшествия. Об этом сообщает Life.

По словам очевидца события, несмотря на большое количество людей в зале, полицию никто не вызвал. Видимо, чтобы скрыть конфликт и умолчать скандал. Впрочем, потасовку записала камера видеонаблюдения: избежать огласки стрельбы не удалось. В данный момент выясняют детали случившегося.

Пару недель назад, клиенты ресторана "Капулетти" на Петроградке чуть не перестреляли друг друга.

Видео: youtube, jamisz