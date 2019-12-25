Чемпион мира по гребле Гергей Борош погиб в возрасте 42 лет

В процессе строительства на спортсмена рухнула стеклянная стена.

Умер чемпион мира и Европы по гребле на байдарках Гергей Борош. Его жизнь оборвалась в результате несчастного случая на теннисных кортах в городе Пакш, сообщила Федерация гребли на байдарках и каноэ Венгрии.

Согласно данным издания Index.hu, трагедия произошла в результате инцидента на производстве. На Бороша во время строительства кортов для падела обрушилась стеклянная стена. Спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы.

В спортивной карьере Гергей Борош добился хороших результатов. В 2004 году он победил на европейском первенстве в Польше на байдарке-четверке на дистанции 200 метров, а в 2007-м стал победителем чемпионата мира в Германии. После ухода из спорта в 2017 году Борош работал в национальной федерации гребли, в том числе занимая руководящие посты.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)