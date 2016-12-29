В Петергофе пенсионер устроил массовое ДТП с участием полицейской машины

Авария произошла на пересечении Дворцового проспекта и Манежной улицы. К счастью, столкновение обошлось без пострадавших.

С самого утра не заладилось воскресенье, 15 января, у пенсионера из Петродворцового района. На пересечении Дворцового проспекта и Манежной улицы мужчина на своей Skoda Octavia задел служебный Ford Focus полиции. От удара вторая иномарка вылетела на встречную полосу. И там протаранила Mazda.

В результате аварии повреждения получили только автомобили. Ни одни человек не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП, а также его возможные причины.

Также накануне нервный водитель Mercedes после ДТП бросился пинать чужой автомобиль. Авария произошла во Фрунзенском районе Петербурга. Водитель иномарки врезался в Citroen. Но вместо вызова сотрудников ДПС решил выместить свою злобу на водительской двери второй машины. В результате осталась вмятина.

Накануне вечером после массового ДТП на КАД в больнице оказались женщина и дети. Госпитализировали взрослую женщину и двух детей 2016 года рождения. ДТП произошло недалеко от съезда в сторону Пулково.