Нервный водитель Mercedes после ДТП бросился пинать чужой автомобиль

В результате Citroen второго участника аварии получил повреждение от удара иномарки и вмятину от ног ее хозяина.

Иногда водители странно ведут себя после аварий, даже небольших. Вот и в воскресенье, 15 января, около полудня во Фрунзенском районе произошла авария. Mercedes стукнул Citroen. В результате у второй иномарки повредилось левое крыло и задняя левая дверь. Но на этом водитель немецкой машины не остановился. Он вышел из салона и пошел на машину второго участника ДТП с "голыми руками": он ударил водительскую дверь ногой. От этой выходки на автомобиле осталась еще одна вмятина.

Об аварии рассказал владелец автомобиля Citroen - 33-летний сотрудник РЖД. Он обратился в полицию с жалобой на второго водителя. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что после массового ДТП на КАД в больнице оказались женщина и дети. В массовой аварии на кольцевой автодороге пострадали два малыша 2016 года рождения. Также в больницу угодила взрослая женщина. У них у всех травмы разной степени тяжести. ДТП произошло недалеко от съезда в сторону аэропорта.