Предприятие завершит аварийно-восстановительные работы 13 марта до 18:00.

"Водоканал" проводит аварийно-восстановительные работы в Ломоносове. Специалисты занимаются водопроводной сетью диаметром 150 мм на Краснофлотском шоссе, 5. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас специалисты приступили к земляным работам. Предприятие завершит аварийно-восстановительные работы 13 марта до 18:00.

Добавим, что на аварийном участке находятся 57 зданий. Для резервного водоснабжения на этой территории установят прицеп-цистерну с водой. Ее привезут на улицу Рубакина, 12. После ремонта здания полностью обеспечат водой.

Ранее мы писали, что "Водоканал" уволил сотрудников, причастных к ухудшению качества воды в Ломоносове.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга