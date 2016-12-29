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Видео: после массового ДТП на КАД в больнице оказались женщина и дети

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Двое детей 2016 года рождения пострадали в массовой аварии на Кольцевой

 Накануне вечером, около восьми часов, на Кольцевой автодороге, невдалеке от развязки с Пулковским шоссе, произошла массовая авария. Очевидцы в сообществе spb_today сообщали, что в аварию оказались вовлечены едва ли не два десятка автомобилей.

– На Внутреннем кольце КАДа, перед съездом на Пулково. Массовое ДТП-левый, средний ряд, – прокомментировал один из автолюбителей в сообществе spb_today. 

Данные ГИБДД существенно отличаются от свидетельств очевидцев: по официальным данным, в Московском районе столкнулись четыре автомобиля.

Ранения в этой аварии получили двое детей 2016 года рождения – мальчик и девочка. Кроме того, также пострадала взрослая женщина. Все трое оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Видео: spb_today 

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Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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