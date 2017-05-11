В Лесосибирске Красноярского края в жуткой аварии погиб 30-летний водитель

В результате столкновения с деревом и опорой автомобиль сложило пополам

Страшная смертельная авария произошла сегодня ранним утром, 11 мая, в городе Лесосибирск Красноярского края.

Около 5 часов утра в районе улицы 40 лет Октября произошла страшная автомобильная авария. По предварительны данным, 30-летний водитель не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в железобетоный столб и дерево. От мощного удара автомобиль буквально сложило пополам вокруг препятствия.

Водитель погиб от полученных травм на месте ДТП, а его 22-летний пассажир с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, ЧП Красноярск