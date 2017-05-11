В Красноярске пьяный 17-летний мотоциклист без шлема и прав протаранил на перекрестке БМВ

В сети появилось видео момента жуткой аварии

Незадолго до полуночи, 10 мая, в Красноярске на пересечении улиц 60 Лет Октября и Матросова произошла серьезная авария с участием мотоцикла.

В 23.20 на обозначенном перекрестке столкнулись автомобиль марки "БМВ" и мотоцикл "Кайе". На опубликованных кадрах в социальных сетях видно, что мотоцикл выскочил на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и влетел в двигающийся по всем правилам автомобиль БМВ. От удара мотоциклиста отбросило на несколько метров.

В результате аварии автомобиль БМВ получил незначительные механические повреждения правой части кузова. У мотоцикла повреждена передняя часть. Мотоциклист с травмами различной тяжести госпитализирован в больницу.

В социальных сетях сообщается, что мотоциклом управлял молодой 17-летний парень. В его крови обнаружен алкоголь 0.56 промилли. На парне не было шлема. Водительских прав на управление транспортными средствами он не получал. Данный спортивный мотоцикл не подлежит регистрации в обычном установленном порядке, так как не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования.

ГИБДД выясняет все причины обстоятельства ДТП. Устанавливается владелец мотоцикла, который на данный момент помещен на штрафстоянку.

Чуть ранее Piter.TV сообщал о жуткой смертельной аварии в Лесосибирске Красноярского края, в которой автоболиь сложило пополам, водитель погиб, а пассажир в тяжелом состоянии в больнице.

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск