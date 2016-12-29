В Курортном районе извращенец надругался над девушкой и ограбил ее

Незнакомец угрожал свой 20-летней жертве, надругался над ней, а затем забрал ценности. В среду, 18 января, подозреваемого задержали.

В среду, 18 января, правоохранительные органы Курортного района Петербурга задержали 33-летнего мужчину. Его подозревают в совершении насильственных действий интимного характера и ограблении 20-летней девушки.

Само преступление произошло еще на новогодних праздниках. 5 января около одного из домов на улице Вокзальной в поселке Солнечное к девушке подошел незнакомец. Сначала он угрожал ей, а после и применил физическую силу. Все это он делал для того, чтобы грязно надругаться над пострадавшей. Но и этого ему было мало. Закончив развратные дела, он решил еще и ограбить свою жертву. В итоге девушка лишилась имущества на 30 тысяч рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. По ее заявлению была заведено уголовное дело по двум статьям: за насильственные действия сексуального характера и грабеж. В ходе расследования, служителям закона удалось вычислить злоумышленника.

Также сегодня мы сообщали, что петербургская студентка рассказала, что ее пытались изнасиловать. Довести свои развратные планы до конца у незнакомца не вышло.