Петербургская студентка рассказала, что ее пытались изнасиловать

В Петроградском районе ищут неизвестного насильника

В Петербурге 21-летняя студентка СПбГУ обратилась в полицию с рассказом о попытке изнасилования. По словам девушки, в ночь на воскресенье, 15 января 2017 года, она возвращалась домой под утро. В парадной одного из домов по улице Льва Толстого в Петроградском районе на нее напал неизвестный мужчина.

Как рассказала в полиции девушка, извращенец повалил ее на пол и попытался изнасиловать. Мужчина совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, однако, по счастью, своего преступного умысла до конца не довел.

Сейчас правоохранители разыскивают насильника, благо, девушка сумела запомнить его приметы.

Видео: из архива