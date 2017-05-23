Зверское убийство: в Кировске нашли изуродованный труп женщины

Пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей, после чего схватил острый предмет и заколол возлюбленную.

Сегодня ночью, 23 мая, в Ленинградской области произошло зверское убийство: местный житель заколол собственную любовницу. Инцидент случился в одной из квартир дома на Горького в Кировске. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Прибывшие по адресу специалисты обнаружили в квартире изуродованный труп 45-летней женщины. На бездыханном теле погибшей имелись множественные колото-резанные ранения в области груди, шеи и спины.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. В убийстве подозревается мужчина, бывший сожитель погибшей. Его уже задержали. Также правоохранителями были изъяты некие улики.

По предварительным данным, погибшая и подозреваемый накануне вечером распивали горячительные напитки. Внезапно между любовниками вспыхнула ссора, которая закончилась кровавой расправой над женщиной.

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