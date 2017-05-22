Жуткие новости из Петербурга: извращенец напал на двух семиклассниц

На Северном проспекте 47-летний эксбиционист напугал маленьких девочек, которые возвращались домой из школы. Мужчину заключили под стражу.

В минувшую субботу, 20 мая, в Петербурге на двух школьниц напал извращенец. Инцидент произошел около четырех часов дня возле дома №85 по Северному проспекту. Перепугавшись, девочки побежали домой и рассказали обо всем родителям. Вечером на следующий день матери двух 14-летних девочек обратились за помощью в правоохранительные органы.

Сотрудникам полиции удалось поймать по горячим следам злоумышленника. Им оказался 47-летний безработный мужчина. Предположительно, он совершил в отношении школьниц развратные действия эксгибиционистского характера.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Петербургский дневник.

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