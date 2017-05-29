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Удивительное видео из Индии: новорожденный ребенок сразу встал на ноги и пошел

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Индийский малыш едва появился на свет, а уже начал ходить. За несколько дней невероятное видео стало вирусным: его посмотрели почти 78 миллионов человек.

На прошлой неделе, 25 мая, в сети появилась любопытная запись: новорожденный ребенок встал на ноги и пошел. Судя по всему, инцидент произошел в Индии. Надо сказать, что за несколько дней необычное видео стало буквально вирусным. К настоящему времени ролик уже оценили 77 миллионов 596 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как новорожденный, не без помощи врача, естественно, делает свои первые шаги. Малыш уверенно перебирает ножками и ходит по медицинскому столу.

Предположительно, это "чудо" удалось запечатлеть удивленному доктору, который принимал участие в родах.

Пользователи сети абсолютно шокированы и удивлены происходящим. Они то и дело пишут восторженные комментарии под видеозаписью.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось интересное видео из Саудовской Аравии: неравнодушные спасли змею от смерти.
 

Видео: Facebook, Arlete Arantes

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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