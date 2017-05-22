Удивительно видео из Саудовской Аравии: неравнодушные спасли змею от смерти

В пустыне местные жители встретили умирающую от жажды змею и напоили ее водой.

На днях в сети появилось любопытное видео: местные жители спасли умирающую от жажды змею. Судя по всему, инцидент произошел в Саудовской Аравии. Предположительно в пустыне Руб-эль-Хали неравнодушные люди напоили рептилию водой.

На кадрах можно заметить, как, не испугавшись змеи, местные напоили ее водой из шприца. После того, как рептилия утолила свою жажду, она уползла прочь.

Любопытно, что в среднем столбик термометра в пустыне Саудовской Аравии достигает отметки в 40-50 градусов по Цельсию.

Надо сказать, что за пару суток ролик оценили несколько тысяч человек.

В конце марта мы сообщали, что Индии произошел аналогичный случай: в сети появилось необыкновенное видео, как местные жители спасли кобру от смерти.



Видео: youtube, PAPARAZZI