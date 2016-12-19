В Хибинах Мурманской области сошла лавина, унёсшая жизнь туриста

По официальным сообщениям, второй турист пропал без вести. К настоящему времени ведутся поиски

Сегодня, 22 января 2017 года в Хибинах сошла лавина. Сообщается, что в неё попала группа из 11 туристов, которая не зарегистрировалась у спасателей. По предварительной информации, три человека оказались под снегом.



Тело одного туриста нашли у места схода лавины. К тому моменту он был уже мёртв. Второго пострадавшего из завала извлекли спасатели, и сейчас он находится в крайне тяжёлом состоянии. Третий любитель экстремального отдыха на настоящее время является пропавшим. Ведутся поиски.



Видео: Vimeo, Art Brain Production