В Санкт-Петербурге проходит всероссийский полумарафон "ЗаБег"

В Санкт-Петербурге "ЗаБег" стартовал в 10 утра на Крестовском острове

Сегодня, 21 мая, в Санкт-Петербурге проходит один из этапов всероссийского полумарафона "ЗаБег".

Стар забега начался в 10 утра синхронно с 10ю городами России. Город, победивший в полумарафоне, завоюет почетный титул беговой столицы России.

Эту спортивную акцию поддерживают и известные люди - артисты, музыканты, спортсмены, телеведущие, в числе которых Тина Канделаки, Наталья Рогозина, Константин Дзю, Владимир Соловьев. За Санкт-Петербург бегут Наталья Антюх, Игорь Гуляев и Василий Смольный.

В Санкт-Петербурге "ЗаБег" перенесен из центра на Крестовский остров и Парк 300-летия Петербурга. Для спортсменов открыт Яхтенный мост. На выбор участникам предложено четыре дистанции: 21 километр, 10 километров, 5 километров. А для начинающих спортсменов и детей организован маршрут на 3 километра.

Видео: Instagram/ole4ka.ananenkova(Санкт-Петербург)

Фото: ВК, ЗаБег Санкт-Петербург 21 Мая 2017