Ученые: в неделю человек должен работать 30 часов

Австралийские исследователи установили оптимальное количество рабочих часов в неделю. Без ущерба для здоровья позволительно трудиться около шести часов в день.

Эксперты из Австралии сделали сенсационное заявление: для того, чтобы сохранить свое здоровье в порядке, работать необходимо не более 30 часов в неделю. Если человек будет трудиться дольше, то это отрицательно скажется на его психологическом и эмоциональном здоровье. Переутомление, депрессия, усталость и раздражительность могут стать самыми близкими знакомыми для трудоголиков.

Исследователи убеждены, что работающие больше 30 часов в неделю неправильно питаются и не уделяют должного внимания гигиене. А это негативно сказывается на физическом состоянии человека.

Также ученые установили, что в Австралии перерабатывает каждый третий житель. И они настоятельно рекомендуют сокращать соотечественникам рабочую неделю.

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