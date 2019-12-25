Петербург отмечает 192 года с момента открытия Александровской колонны

Высочайшая в мире монолитная гранитная колонна стала плодом труда архитектора Огюста Монферрана, скульптора Бориса Орловского, а также множества инженеров и мастеров.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил о важной дате – 192 года назад, 11 сентября 1834 года, на Дворцовой площади прошла торжественная церемония открытия Александровской колонны.

Величественный монумент стал данью памяти Императору Александру I и всему русскому воинству, одержавшему победу над Наполеоном, отметил глава города. Он подчеркнул, что высочайшая в мире монолитная гранитная колонна стала плодом труда архитектора Огюста Монферрана, скульптора Бориса Орловского, а также множества инженеров и мастеров. Отдельную благодарность губернатор выразил купцу Василию Яковлеву, который решил сложнейшую инженерную задачу того времени – организовал доставку многотонного гранитного монолита из каменоломен Финляндии в Северную столицу.

Сегодня Александровская колонна остаётся одним из главных символов нашего города, напоминанием о славе и доблести предков.

Фото: Piter.TV