Ученые объяснили, почему в 2050 году на Земле пройдет энергетическая катастрофа

К середине 21 века постепенное снижение активности Солнца может подарить Земле и ее обитателям кучу проблем.

Кажется, у любителей научной журналистики и популяризаторов космоса появилась еще одна страшилка для обывателей. На этот раз научные СМИ пугают землян энергетической катастрофой на нашей планете, которая может случиться уже через 32 года. Об этом пишет журнал Scientific Reports со ссылкой на параллельные исследования геофизиков из Великобритании и США. Сразу оговоримся, что речь не идет о Конце света или ЧП, которое способно уничтожить жизнь на Земле. Просто исследователи уверяют, что период низкой активности Солнца подарит всем нам кучу проблем.

К таком выводу ученые пришли после моделирования поведения солнечной атмосферы на ближайшие 50 лет. Оказалось, что с начала 21-го века активность светила только снижалась, эта тенденция продолжится и дальше. Солнечный ветер замедлится, число солнечных пятен также сократится. В связи с этим уменьшится в объемах и "гелиосфера", или "атмосфера Солнца". В данный момент она защищает Землю от высокоэнергетических заряженных частиц, которые могут оказать прямое воздействие на магнитное поле планеты и энергетические системы искусственного происхождения.

Парадоксально, но из-за того, что Солнце станет "слабее светить", на Землю станец попадать больше этих смых высокоэнергетических частиц. По модели, построенной исследователями, они способны повредить и даже уничтожить крупные энергетические системы на Земле. Кроме того, через несколько лет после такой "бомбежки частицами", мы почти навсегда простимся с явлением "северных сияний". Увидеть в середине века их можно будет только в Заполярье.