Труп мужчины обнаружили в подвале жилого дома в Ленобласти

В Павловске бездыханное тело бездомного нашли в подвальном помещении. Насильственных следов смерти обнаружено не было.

В минувшее воскресенье, 30 апреля, в Пушкинском районе местные жители нашли труп мужчины. Инцидент произошел в одном из подвалов жилого дома в Павловске. Очевидцы происшествия незамедлительно обратились за помощью в полицию.

Прибывшие на место специалисты осмотрели бездыханное тело. Следов насильственной смерти они не обнаружили.

Предположительно погибший, на вид которому 55-60 лет, был бездомным.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Труп уже направлен в морг для дальнейшего обследования. В ближайшем будущем эксперты смогут назвать точную причину смерти.

Ранее мы сообщали, что холодный труп новорожденной обнаружили под мостом в Ленобласти. Бездыханное тело малышки было завернуто в тряпки и полиэтиленовый пакет. Известно, что насильственных следов смерти специалисты не нашли.