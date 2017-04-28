Холодный труп новорожденной обнаружили под мостом в Ленобласти

В минувший четверг, 27 апреля, под автомобильным мостом обнаружили труп новорожденной девочки. Инцидент произошел около семи часов вечера в районе реки Сясь между населенными пунктами Хвалово и Горка. Очевидцы незамедлительно сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что внешних признаков насильственной смерти на теле малышки нет. Известно, что труп был завернут в тряпки и пакет.
Вполне вероятно, по мнению следователей, что ребенок был недоношенным и вообще мог родиться мертвым.
В настоящее время тело отправлено на судмедэкспертизу. В ближайшем будущем специалисты смогут назвать точную причину смерти.
Кроме того, стражи порядка уже начали поиски биологической матери погибшей.
Ранее мы сообщали, что в Гатчине нашли повешенный на платке труп иностранца.