Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Вчера, 14:55
0
Ustsova
678
Код вставки плеера

В Гатчине нашли повешенный на платке труп иностранца

0
 
 

Бригадир металлобазы был шокирован своей находкой: он обнаружил бездыханное тело своего подчиненного на территории предприятия.

В минувшую субботу, 22 апреля, В Гатчинском районе бригадир металлобазы обнаружил на территории предприятия повешенный труп своего подчиненного. Инцидент произошел днем в Верево на Киевском шоссе. Мужчина незамедлительно обратился за помощью в спасательные службы.

Предположительно, молодой человек, 20-летний уроженец Таджикистана, скончался от удушения. Установлено, что он служил на предприятии разнорабочим. Кроме того, правоохранители выяснили: проживал погибший в деревне Химози.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. Обстоятельства смерти молодого рабочего до сих пор остаются загадкой.

Ранее мы сообщали, что окоченевший труп иностранца нашли в Конюшенном ведомстве. Молодой человек скончался от удушения. Его бездыханное тело нашел охранник. Известно, что погибшему был всего 21 год.

 

Теги: в ленобласти нашли труп мужчины , нашли труп мужчины , новости ленобласти , новости ло , новости санкт петербурга , повешенный труп , труп , труп мужчины нашли в ленобласти
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5