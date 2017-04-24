В Гатчине нашли повешенный на платке труп иностранца

Бригадир металлобазы был шокирован своей находкой: он обнаружил бездыханное тело своего подчиненного на территории предприятия.

В минувшую субботу, 22 апреля, В Гатчинском районе бригадир металлобазы обнаружил на территории предприятия повешенный труп своего подчиненного. Инцидент произошел днем в Верево на Киевском шоссе. Мужчина незамедлительно обратился за помощью в спасательные службы.

Предположительно, молодой человек, 20-летний уроженец Таджикистана, скончался от удушения. Установлено, что он служил на предприятии разнорабочим. Кроме того, правоохранители выяснили: проживал погибший в деревне Химози.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. Обстоятельства смерти молодого рабочего до сих пор остаются загадкой.

Ранее мы сообщали, что окоченевший труп иностранца нашли в Конюшенном ведомстве. Молодой человек скончался от удушения. Его бездыханное тело нашел охранник. Известно, что погибшему был всего 21 год.