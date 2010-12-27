В Гатчине две мошенницы обокрали пенсионерку под предлогом проверки газовых счетчиков

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Правоохранительные органы разыскивают двух женщин, обокравших пенсионерку под предлогом проверки газовых счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером, 2 октября в полицию Гатчинского района обратилась 84-летняя пенсионерка. В своём заявлении она указала, что две неизвестные гражданки представились сотрудницами газовой службы. Проникнув к ней в квартиру, злоумышленницы воспользовались невнимательностью хозяйки и похитили из книжного шкафа 27 тыс. рублей. После этого, гражданки скрылись с места преступления.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят им установить личности преступниц и произвести их задержание.

Фото: virtuallbrest.by