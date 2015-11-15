Трамп назвал первую встречу с Путиным замечательной

Первая встреча лидеров США и России прошла в рамках саммита "большой двадцатки" в пятницу, 7 июля.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с главой РФ Владимиром Путиным замечательной. Первая встреча лидеров двух мировых держав состоялась в пятницу, 7 июля, в рамках саммита G20 в Гамбурге.

Беседа президентов продлилась два часа, хотя изначально планировалось, что она займет 30 минут. Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове. Кроме того, были затронуты вопросы борьбы с терроризмом и кибербезопасности.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позднее заявил, что жену американского лидера Меланью Трамп просили вмешаться в затянувшиеся переговоры. Тиллерсон отметил, что "ей, очевидно, это не удалось". Помимо этого, американский госсекретарь добавил, что оба президента быстро нашли общий язык. В частности, он отметил, что "между ними сложилась позитивная химия", сообщает РИА Новости.

После диалога с Трампом Путин направился на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Президент России извинился перед ним за задержку от себя и от имени Трампа.

Ранее сообщалось, что в начале своей первой встречи президенты России и США приветливо поздоровались друг с другом.

Фото: kremlin.ru