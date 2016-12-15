Появилось видео: Трамп дружески приобнял Путина на саммите G20

Наконец-то состоялась первая личная встреча президента России и его американского коллеги. Путин встретил Трампа с улыбкой.

Сегодня днем, 7 июля, в Германии состоялась первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы двух держав лично познакомились в Гамбурге на саммите G20. Экшн-камера запечатлела общение президентов, а также их рукопожатие.

На кадрах можно заметить, как Трамп дружески улыбается Путину и с радостью протягивает ему руку, после чего хлопает его по плечу. Российский лидер также довольно приветлив.

Надо сказать, что встречу двух президентов записала на видео личный фотограф канцлера Германии, которая снимает все, что происходит в коридорах саммита. Данное видео уже оценили более 100 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что встреча Путина и Трампа важна для установления контакта.

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Видео: facebook, Bundesregierung