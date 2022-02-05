Украинская саблистка Харлан отказалась пожимать руку россиянке Смирновой на ЧМ в Милане

Спортсменки встретились друг с другом в 1/32 финала турнира.

Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Спортсменки встретились друг с другом в 1/32 финала. Харлан выиграла со счетом 15:7. После поединка Смирнова хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперед и не подпустила к себе соперницу, после чего покинула дорожку.

Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается завершенным после обмена рукопожатиями. В случае отказа одного из спортсменов выполнить это правило присуждается техническое поражение либо дисквалификация. Смирнова ждала возвращения Харлан больше часа.

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Видео: Telegram / Baza