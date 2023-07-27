Российский теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Германии

Следующим соперником россиянина станет немец Даниэль Альтмайер.

Российский спортсмен Андрей Рублев победил испанского представителя Бернабе Сапата-Миральеса в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, организованного в немецком городе Гамбурге. Матч на корте завершился с результатом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7) в пользу кандидата, посеянного на международном соревновании под вторым номером. В следующем этапе состязания россиянин встретится с немцем Даниэлем Альтмайером.

В настоящее время Андрею Рублеву 25 лет. Молодой человек является седьмой ракеткой мира. на счету атлета записано 14 выигранных титулов под эгидой ATP. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой спортсмен стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а в составе команды России выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. На турнирах серии Большого шлема Андрей Рублев не проходил дальше четвертьфинала. Теннисный турнир в Гамбурге относится к категории ATP 500 и завершится 30 июля. Соревнования проходят на грунтовом покрытии. А общиц призовой фонд мероприятия в 2023 году составляет 1,8 миллиона евро. В прошлом году лидером стал итальянец Лоренцо Музетти. Андрей Рублев побеждал на турнире в 2020 году.

Рублев стал победителем турнира в Бостаде.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV