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В Выборге петербуржец одержал победу на Всероссийских соревнованиях по фехтованию
Сегодня, 11:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге петербуржец одержал победу на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

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В Ленинградской области прошли Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах. Победителем стал петербуржец.

В воскресенье, 27 августа, в Выборге состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди юниоров. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

Артем Саркисян из Санкт-Петербурга завоевал золотую медаль и стал чемпионом турнира "Звезды Балтики". В финале он одолел Георгия Хамицаева из Владикавказа. Стоит отметить, что Артем Саркисян также является действующим чемпионом России среди взрослых фехтовальщиков.

Бронзовую награду разделили Глеб Колобовников из Башкирии и Никита Горин из Новосибирска. В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 170 молодых фехтовальщиков, не старше 21 года, представляющих различные регионы России.

Ранее сообщалось, что Миллер заявил, что перед СКА стоит цель выиграть Кубок Гагарина.

Фото: Федерация фехтования России
 

Теги: ленобласть, соревнования, фехтование
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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