В Выборге петербуржец одержал победу на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

В Ленинградской области прошли Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах. Победителем стал петербуржец.

В воскресенье, 27 августа, в Выборге состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди юниоров. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

Артем Саркисян из Санкт-Петербурга завоевал золотую медаль и стал чемпионом турнира "Звезды Балтики". В финале он одолел Георгия Хамицаева из Владикавказа. Стоит отметить, что Артем Саркисян также является действующим чемпионом России среди взрослых фехтовальщиков.

Бронзовую награду разделили Глеб Колобовников из Башкирии и Никита Горин из Новосибирска. В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 170 молодых фехтовальщиков, не старше 21 года, представляющих различные регионы России.

Ранее сообщалось, что Миллер заявил, что перед СКА стоит цель выиграть Кубок Гагарина.

Фото: Федерация фехтования России

