Украинским шпажисткам не дали провести политическую акцию на турнире в Китае

Девушка обвинила FIE в том, что они пытаются "скрыть правду".

Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах и Международная федерация фехтования (FIE) смогли запретить украинским спортсменкам демонстрировать политический плакат. Инцидент произошел во время международного мероприятия, которое проходило в китайском городе Нанкин. В социальных сетях появился ролик, на котором видно, как одна из представительниц Украины пытается развернуть лист, на котором обозначенная карта. Однако сотрудники турнира попросили иностранную гостью этого не делать. После этого они отобрали плакат и свернули его. Украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева заявила СМИ о том, что тем самым "FIE пытается скрыть правду через угрозы и хочет, чтобы мы молчали".

Гол и передача Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / Sputnik Ближнее Зарубежье