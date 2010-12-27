Эксперт: встреча Путина и Трампа важна для установления контакта

Через десять дней в Гамбурге состоится саммит "большой двадцатки", в рамках которого предусмотрена личная встреча президентов России и США. Уже известны предварительные темы разговора между лидерами крупных держав.

Недавно стало известно, что в Белом доме прорабатывают темы для общения между Путиным и Трампом в рамках личной встречи, которая должна состояться на саммите G20 в начале июля. Эксперт Виктория Журавлева, заведующая сектором внешней и внутренней политики ИМЭМО РАН, прокомментировала данную ситуацию.

В разговоре с ФБА "Экономика сегодня" Виктория отметила, что данная встреча, прежде всего, будет направлена на установление контакта между президентами обеих стран, однако ожидать он нее каких-то серьезных прорывов не стоит, поскольку последний законопроект Сената США в отношении санкций и России связал Трампу руки.

Единственной точкой соприкосновения между державами может стать терроризм и ядерное оружие. Именно данные темы, по всей видимости, и будут составлять костяк переговоров. Конечно, есть вероятность, что Путин и Трамп обсудят вопросы по Украине и Сирии. Однако по данным проблемам у России и США абсолютно разные точки зрения. "Но все-таки решение этих конфликтов входит в стратегические интересы обеих стран, - уверенно заявляет Журавлева. – Причем без участи Москвы и Вашингтона данные вопросы закрыты быть не могут".

Также эксперт отмечает, что между Трампом и Конгрессом США существует борьба за власть. Это все, к сожалению, негативно сказывается на договороспособности американского президента.

Фото: вконтакте, Дмитрий Тарабукин