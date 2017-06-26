Ужасающие новости из Ленобласти: в Синявино нашли изуродованный труп

Тракторист из Кировского района обнаружил в придорожной канаве гниющий труп. Бездыханное тело мужчины было изуродовано.

В минувшую субботу, 24 июня, в Ленобласти нашли труп мужчины. Инцидент произошел в Кировском районе на трассе А-120 возле поворота в сторону деревни Пухолово. Обнаружив бездыханное тело мужчины, тракторист незамедлительно обратился за помощью в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия специалисты осмотрели погибшего. На его теле были обнаружены многочисленные ссадины и ушибы, если не сказать, что труп и вовсе был изуродован.

По предварительным данным, мужчина скончался от полученных травм. Правоохранители предполагают, что погибшего зверски избили, после чего спрятали бездыханное тело в кустах.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. В ближайшем будущем будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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