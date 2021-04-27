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На Петергофском шоссе нашли избитый труп мужчины
Сегодня, 14:30
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На Петергофском шоссе нашли избитый труп мужчины

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При осмотре на теле обнаружили ушибы головы и перелом позвоночника.

На Петергофском шоссе нашли избитый труп мужчины. Об этом сообщает "Патрульный Петербург".

Инцидент произошел в субботу, 15 июля. В экстренные службы поступило сообщение о найденном трупе неизвестного мужчины под окнами дома по Петергофскому шоссе. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчине было 48 лет.

При осмотре на теле обнаружили ушибы головы и перелом позвоночника. Его направили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщали, что три человека пострадали при стрельбе таксистов в Кудрово.

Фото: Piter.tv

Теги: криминал, петергофское шоссе, труп мужчины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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