Один из участников конфликта совершил четыре выстрела, после чего скрылся с места происшествия.

Три человека пострадали при стрельбе таксистов в Кудрово. Об этом сообщили в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Инцидент произошел на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта. Между таксистами произошел словесный конфликт. который перешел в стрельбу. В результате пострадали трое мужчин. Все находятся в больнице.

Также сообщается, что один из участников конфликта совершил четыре выстрела, после чего скрылся с места происшествия. Мужчину разыскивает полиция. В ведомстве отметили, что у стрелявшего имеется травматический пистолет.

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Фото: Piter.tv