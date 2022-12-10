В Петербурге задержан мужчина, напавший на пенсионеров у заправки

21-летний драчун признал свою вину и сообщил, что развязать руки его заставили алкоголь и наркотические средства.

Сегодня, 14 июля, был задержан обвиняемый в нападении на пенсионеров у заправки, расположенной на 24-й линии Васильевского острова. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 12 июля, во вторник. 13 июля молодого человека нашли во Владимирской области. Его задержала полиция Петербурга совместно с коллегами из города Вязники. 21-летний драчун признал свою вину и сообщил, что развязать руки его заставили алкоголь и наркотические средства.

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в изнасиловании девочки-подростка на озере Бурное.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти