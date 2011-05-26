Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки-подростка на озере Бурное

Возбуждено уголовное дело.

В начале июня в полицию обратился петербуржец 1980 года рождения, который заявил, что во время отдыха на острове озера "Бурное" (в Выборгском районе Ленобласти) его 39-летний знакомый изнасиловал его 13-летнюю дочь. Как стало известно Piter.TV, подозреваемого задержали.

Оперативники отыскали мужчину в Выборге. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге раскрыли дело 35-летней давности о грабеже и изнасиловании школьницы.

Фото: Piter.TV