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Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки-подростка на озере Бурное
Сегодня, 10:53
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Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки-подростка на озере Бурное

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Возбуждено уголовное дело.

В начале июня в полицию обратился петербуржец 1980 года рождения, который заявил, что во время отдыха на острове озера "Бурное" (в Выборгском районе Ленобласти) его 39-летний знакомый изнасиловал его 13-летнюю дочь. Как стало известно Piter.TV, подозреваемого задержали.

Оперативники отыскали мужчину в Выборге. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге раскрыли дело 35-летней давности о грабеже и изнасиловании школьницы.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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