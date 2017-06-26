Жесткое видео из Оренбурга: в массовом ДТП пострадали восемь человек

Трассу в Центральном районе не поделили три авто. В крупной аварии пострадали восемь человек.

В минувшее воскресенье, 25 июня, в Оренбурге дорогу не поделили несколько легковушек: "Ниссан", "Форд" и "Лифан". Инцидент произошел на Шевченко около десяти часов вечера. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшим. Кроме того, им удалось запечатлеть последствия жуткого ДТП на видео.

По предварительным данным водитель китайской иномарки не справился с управлением, вылетел на встречку и на большой скорости протаранил "Ниссан", который отбросило на "Форд".

На кадрах можно заметить, что от удара все машины получили серьезные повреждения и превратились в груду искореженного металла.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что в крупной аварии пострадали восемь человек. Об их состоянии пока не сообщается.

Ранее мы передавали, что в сети появилось жуткое видео из Воронежа: легковушка задавила ребенка.



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