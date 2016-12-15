Токийским школьницам запретили ходить на свидания за деньги

Компаниям, которые устраивают для мужчин платные свидания, запретили брать на работу девушек младше 18 лет.

Школьницам из Токио запретили ходить на свидания за деньги. В столице Японии вступил в силу закон, который запрещает компаниям, предлагающим мужчинам свидания со школьницами, брать на работу девушек младше 18 лет.

Постановление было принято законодательным собранием Токио. Подобный закон стал первым на территории Японии. За его нарушение грозит заключение сроком до одного года или штраф в размере до 1 млн йен (около 9 тыс. долларов).

Всего в Токио существует более ста компаний, которые устраивают свидания со школьницами. Это создает большую проблему не только в столице, но и других японским городах. Зачастую клиенты за дополнительную плату просят оказать услуги сексуального характера, хотя это запрещено законом.

Фото: blagmama.ru