Карацев вышел в финал теннисного турнира в Токио

Россиянин обыграл на корте Синтаро Мотидзуки.

Российский представитель Аслан Карацев обыграл японца Синтаро Мотидзуки в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проводящегося в городе Токио. Встреча завершилась с результатом 6:3, 6:4 в пользу россиянина, не получившего номер посева на данном международном турнире. Японец был участником соревнований как обладатель wild card - специального приглашения от организаторов. Стоит уточнить, что в начале первого сета матч пришлось прервать из-за дождя, а вскоре крыша стадиона была закрыта и встреча продолжилась.

В решающем сражении за титул россиянин сыграет с 21-летним американцем Беном Шелтоном, который впервые вышел в финал турнира ATP. Сегодня иностранец обыграл своего соотечественника Маркоса Гирона в другом полуфинале со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4. Для спортсмена из РФ этот финал станет пятым в профессиональной карьере. Напомним, что в 2021 году он победил на турнирах в Дубае и Москве, а в прошлом году стал чемпионом соревнований, проходившим на территории Австралии в Сиднее. Единственным проигранным финалом россиянина остается игра против итальянца Маттео Берреттини, произошедшая на турнире в Белграде в2021 году. В настоящее время спортсмену 30 лет, он расположился на 50-е месте в рейтинговой таблице ATP.

Карацев вышел в полуфинал теннисного турнира в Токио.

Фото и видео: Tennis TV