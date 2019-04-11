Карацев вышел в полуфинал теннисного турнира в Токио

Россиянин обыграл австралийца де Минаура.

Российский представитель Аслан Карацев обыграл австралийца Алекса де Минаура в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проводимого на территории японского города Токио. Матч завершился с результатом 6:3, 6:2 в пользу спортсмена, который выступает без номера посева. Следующим оппонентом россиянина в полуфинале соревнования станет победитель игры между австралийцем Алексеем Попыриным и японцем Синтаро Мотидзуки.

В настоящее время Аслану Карацеву 30 лет. Теннисист занимает 50-е место в рейтинге ATP. На счету спортсмена записано три победы на турнирах под эгидой данной организации. Лучшим результатом россиянана в серии турниров Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

Мероприятие в Токио проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Общий призовой фонд в текущем году превышает 1,85 миллиона долларов. Действующим победителем состязаний является американец Тэйлор Фритц, уступивший во втором круге соревнований 2023 года 215-й ракетке мира Мотидзуки.

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Фото и видео: YouTube / Tennis TV