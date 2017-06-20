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В Выборгском и Красногвардейском районах будут искать неисправности теплосетей

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ГУП "ТЭК СПб" проводит испытания теплосетей в двух районах Северной столицы. Во вторник может прорвать трубы в Выборгском и Красногвардейском районах.

Во вторник, 20 июня, испытания на прочность тепловых сетей проводят в Красногвардейском и Выборгском районах. ГУП "ТЭК СПб" проверят трубы с 22 мая, когда официально закончился отопительный сезон. Всего запланировано 261 проверка. Из них уже прошло 194.

В Красногвардейском районе испытают распределительные сети только от одной котельной, расположенной в доме 155, корпус 3 на Пискаревском проспекте.

В Выборгском района воду под увеличенным давлением по трубам пустят от четырех котельных: в доме 37, корпус 4 на Лесном проспекте и доме 4 на улице Харченко, а также в поселке Левашово в доме 72-74 на Володарского и доме 37 на Первомайской.

Проверки позволяют выявить слабые места в сети трубопровода. Это позволяет отремонтировать их и подготовить к новому отопительному сезону. Иногда из-за проверок происходит разлив воды. Горожан просят избегать разлива воды и сообщать о них в экстренную службу.

Теги: выборгский район , испытания теплосетей , красногвардейский район , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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