В Выборгском и Красногвардейском районах будут искать неисправности теплосетей

ГУП "ТЭК СПб" проводит испытания теплосетей в двух районах Северной столицы. Во вторник может прорвать трубы в Выборгском и Красногвардейском районах.

Во вторник, 20 июня, испытания на прочность тепловых сетей проводят в Красногвардейском и Выборгском районах. ГУП "ТЭК СПб" проверят трубы с 22 мая, когда официально закончился отопительный сезон. Всего запланировано 261 проверка. Из них уже прошло 194.

В Красногвардейском районе испытают распределительные сети только от одной котельной, расположенной в доме 155, корпус 3 на Пискаревском проспекте.

В Выборгском района воду под увеличенным давлением по трубам пустят от четырех котельных: в доме 37, корпус 4 на Лесном проспекте и доме 4 на улице Харченко, а также в поселке Левашово в доме 72-74 на Володарского и доме 37 на Первомайской.

Проверки позволяют выявить слабые места в сети трубопровода. Это позволяет отремонтировать их и подготовить к новому отопительному сезону. Иногда из-за проверок происходит разлив воды. Горожан просят избегать разлива воды и сообщать о них в экстренную службу.