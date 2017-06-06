Полковнику собственной безопасности МВД Петербурга продлили арест до сентября

Начальника отдела собственной безопасности ГУСБ МВД Юрия Тимченко оставили под арестом до сентября. Офицера подозревают в получении крупной взятки.

Горсуд Северной столицы продлил арест полковнику МВД Юрию Тимченко. Начальник отдела собственной безопасности ГУСБ МВД подозревается в получении взятки. Во вторник, 6 июня, суд продлил его арест до сентября. Сейчас Тимченко находится под стражей.

По данным расследования, начальник отдела "Запад" РУСБ ГУСБ МВД попросил 100 миллионов рублей у компании "Деловые линии". В замен он обещал снять арест на их счета и прекратить дело о неуплате налогов.

Вместе с полковником правоохранительных органов задержали бизнесмена Константина Марченкова и начальника юридической службы "Деловых линий" Сергея Зиновенко. Оба приехали на парковку торгового комплекса в центре города, где получили уляж 50 миллионов рублей. Предположительно, деньги предназначались Тимченко. Однако на заседании. Когда ему выбирали меру пресечения, полковник заявил. Что не считает себя виновным.

Ранее Piter.tv сообщал, что бизнесмена задержали за взятку в 20 млн, связанную со строительством "Зенит-Арены".